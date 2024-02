Russia: Bonetti (Azione-Per), soliidarietà a Quartapelle

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia

20 luglio 2021

- Quello che è accaduto alla collega Quartapelle, "a cui va la mia solidarietà, è estremamente grave non solo per la sua persona, ma per la dignità dell'intero Parlamento e del nostro Paese. È il metodo di Putin: insinuarsi nelle democrazie, nelle dinamiche dei Paesi e minare dal di dentro quelli che sono i tessuti di coesione delle democrazie. Quindi bene che, oltre alla solidarietà personale, il Presidente Fontana e tutto il Parlamento abbiano preso le distanze in modo netto da un'ingerenza nel nostro Paese che non può essere accettata". Lo ha detto la vicecapogruppo di Azione-Per-Renew Europe alla Camera, Elena Bonetti, intervenendo ad "Agenda", su Skytg24. "Dobbiamo affrontare la questione europea - ha continuato la parlamentare ,- l'Italia deve andare in Europa senza ambiguità nel sostenere la difesa dell'Ucraina, senza nascondersi sotto una presunta effigie di pace, che non sarebbe pace, ma soltanto una resa". (segue) (Rin)