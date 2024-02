Argentina: Università cattolica, a gennaio il 57,4 per cento degli argentini sotto soglia povertà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A gennaio 2024, il 57,4 per cento degli argentini - circa 27 milioni di persone - si è trovato a vivere sotto la soglia della povertà. È quanto emerge dal sondaggio periodico (Observatorio social) elaborato dall'Università Cattolica (Uca), tradizionale referente di questo indice macroeconomico. La cifra, in crescita sul 49,5 per cento registrato nell'ultimo mese del 2023, è la più alta da quando l'Uca ha iniziato a stilare il rapporto, nel 2004. Un dato, segnalano gli analisti, sul quale incide soprattutto la svalutazione di oltre il 58 per cento decisa a dicembre scorso dal nuovo presidente, Javier Milei, e dalla conseguente impennata dei prezzi. A gennaio, secondo le stime fornite dall'istituto nazionale di statistica (Indec), i prezzi sono cresciuti del 254 per cento su anno e del 20,1 per cento su mese (dato comunque in calo rispetto al 25 per cento di dicembre). (segue) (Abu)