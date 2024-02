Argentina: Università cattolica, a gennaio il 57,4 per cento degli argentini sotto soglia povertà (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Allarmanti anche i dati sull'indigenza, condizione che nel terzo trimestre del 2023 riguardava il 9,6 per cento della popolazione e che a gennaio, interessa il 15 per cento degli argentini, circa 7 milioni di persone. L'Uca prevede peraltro un peggioramento della situazione a febbraio, considerate le scelte operate dal governo per confermare come prioritario l'obiettivo "deficit zero": gli assegni per le pensioni sociali e di anzianità rimarranno invariate rispetto a dicembre e gennaio, e il salario minimo - interrompendo una tradizione in atto da tempo - non verrà adeguato per decreto alla corsa dell'inflazione. Il tutto, sottolineano i redattori dell'Observatorio, ricordando che la gran parte delle categorie di lavoro non ha trovato accordi sugli aumenti, i livelli di occupazione continuano a calare, e le tariffe del trasporto e i prezzi della carne sono in continuo aumento. (Abu)