Kosovo: Kurti, Vucic mente, la Serbia ha commesso un genocidio nel nostro territorio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla decisione della Banca centrale di abolire le transazioni di pagamento in dinari serbi tra il Kosovo e la Serbia dal primo febbraio Kurti ha detto che ciò non impedisce alla Serbia di dare aiuto finanziario ai serbi del Kosovo. "Ogni altra affermazione è falsa propaganda e mira a incitare tensioni. Il regolamento legalizza l'importazione di fondi in Kosovo ed è in linea con la nostra Costituzione e la politica monetaria dell'Unione europea", ha detto Kurti secondo cui Belgrado "ha lanciato l'allarme perché così vengono bloccati alla frontiera i flussi di sacchi di dinari destinati al Kosovo settentrionale". Sulla questione Kurti si è quindi detto disponibile a comunicare con i serbi del territorio in lingua serba "affinché possano comprendere meglio la normativa". Il premier di Pristina ha quindi menzionato lo scontro a fuoco avvenuto a Banjska, nel nord del Kosovo nel settembre dello scorso anno, accusando direttamente Vucic di "aver finanziato e sostenuto l'attacco terroristico". (segue) (Seb)