Kosovo-Usa: sottosegretario O'Brien, cancellazione transazioni pagamento in dinari mette in discussione partnership

- La decisione di abolire le transazioni di pagamento in dinari con la Serbia mette in discussione la partnership tra gli Stati Uniti e il Kosovo. Lo ha dichiarato il sottosegretario di Stato degli Usa per l'Europa e l'Eurasia, James O'Brien. "Gli Stati Uniti non potranno trattare il Kosovo come un partner se prenderà decisioni senza consultare Washington", ha detto O'Brien sulla questione, in un'intervista per l'emittente "Voice of America". Lo stesso sottosegretario ha quindi affermato che il Kosovo deve "sospendere immediatamente" la decisione della Banca centrale e agire come un "moderno Stato europeo" elaborando soluzioni per "questo problema specifico". La decisione della Banca Centrale di Pristina di abolire le transazioni di pagamento in dinari serbi tra il Kosovo e la Serbia è in vigore dal primo febbraio. La stessa istituzione ha annunciato che la fase transitoria dell'attuazione del suo decreto durerà fino a tre mesi, mentre il primo ministro kosovaro Albin Kurti ha affermato che non verrà abbandonata la decisione ma che saranno rispettate le richieste della comunità internazionale affinché durante il periodo transitorio la popolazione sia meglio informata al riguardo. (Alt)