Kosovo: vietato ingresso a secondo veicolo Banca nazionale serba al valico di Jarinje

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un altro veicolo blindato della Banca nazionale serba (Nbs) che trasportava dinari destinati alla popolazione serba del Kosovo è stato fermato oggi al valico amministrativo di Jarinje. Lo ha annunciato l'Ufficio del governo serbo per il Kosovo in una nota. "Il premier kosovaro Albin Kurti ha dimostrato chiaramente che il cosiddetto periodo transitorio è una pura menzogna e che si lavora continuamente per rendere operativa la decisione di vietare i dinari" nel territorio, si legge nella nota. Il governatore della Banca nazionale serba (Nbs) Jorgovanka Tabakovic ha definito "violenta" la misura delle autorità di Pristina, confermando che il veicolo della società britannica Henderson, che possiede la licenza per il trasporto del denaro e con la quale la Nbs collabora da anni, non è stato nemmeno fatto avvicinare al valico amministrativo. Una settimana fa un altro veicolo della Nbs era stato bloccato al medesimo valico dalla polizia di Pristina. La Banca centrale del Kosovo ha adottato un regolamento che stabilisce che l'unica valuta utilizzabile per le transazioni di pagamento nel Kosovo è l'euro. Il regolamento è entrato in vigore il primo febbraio 2024 ma il governo di Pristina ha deciso di concedere un periodo di transizione, al massimo di tre mesi, affinché i cittadini possano adattarsi alla sua applicazione. (Seb)