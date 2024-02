Speciale scuola: Kosovo, Kfor, militari italiani donano apparecchiature informatiche alla scuola pubblica di Klina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comando regionale ovest della missione a guida Nato in Kosovo (Kfor) ha completato un progetto civile-militare a sostegno dell'istruzione nel comune di Klina-Kline. Lo riferisce un comunicato della missione Kfor. I militari italiani del primo Reggimento Bersaglieri hanno donato attrezzature alla scuola pubblica locale "Shfmu Ismet Rraci", tra cui undici personal computer, un "display IQBoard" e una stampante wireless. Questa iniziativa contribuirà a rafforzare l’istruzione scolastica locale, in linea con gli standard europei, rendendo le lezioni più interattive e riducendo così la probabilità di abbandono scolastico. Fa parte di una serie di attività periodiche svolte dal citato contingente italiano a sostegno dei bisogni della popolazione locale. Alla cerimonia di consegna erano presenti autorità civili e militari, tra cui il comandante del Comando regionale ovest, Colonnello Francesco Ferrara, l'assessore alla Cultura, gioventù e sport, Fatjona Gashi, e il preside dell'istituto "Shfmu Ismet Rraci", Blerim Kelmendi. Le truppe italiane contribuiscono all'attuazione del mandato di Kfor, basato sulla risoluzione 1244 del 1999 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, per mantenere un ambiente sicuro e protetto, per tutte le comunità che vivono in Kosovo e libertà di movimento, in ogni momento e in modo imparziale. (Alt)