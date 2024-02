Albania: premier Rama, importante sostegno Usa al processo di adesione a Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro dell’Albania, Edi Rama, ha sottolineato il continuo e l'importante sostegno degli Stati Uniti al processo verso l'adesione all'Unione Europea, durante la conferenza stampa con il segretario di Stato degli Stati Uniti, Antony Blinken. La visita in Albania di Blinken coincide con la fine della missione dell'Albania nel Consiglio di sicurezza dell'Onu, ha precisato Rama. "Apprezziamo molto il continuo interesse dell'amministrazione statunitense e del Dipartimento di Stato. L'Albania sviluppa una politica d'apertura e d'amicizia con tutti i paesi della regione. Ci impegniamo affinché la regione vada avanti”, ha affermato. Rama ha aggiunto: “Abbiamo promosso il dialogo tra Kosovo e Serbia, mentre gli Stati Uniti sono un convinto sostenitore del processo di riconoscimento dell’indipendenza del Kosovo, l’interesse degli Stati Uniti per la regione, l'Albania e ii Kosovo non è un interesse di seconda mano, con l'obiettivo è costruire un futuro di pace e prosperità; poiché voglio ripetere l'appello alle autorità di Prishtina affinché non facciano alcun passo senza consultare gli alleati strategici".(Alt)