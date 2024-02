Roma: furti e borseggi in bar, ristoranti e sui mezzi pubblici, arrestate 17 persone (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hanno invece 21 e 34 anni, le due donne bosniache note alle forze dell'ordine e bloccate alla fermata della metro B, Castro Pretorio, subito dopo aver sottratto il portafogli a un turista tedesco. È di nazionalità ungherese invece, l’ennesima vittima di borseggio avvenuto alla fermata della metro Colosseo, ed è invece un 41enne romeno senza fissa dimora e con precedenti, l’autore bloccato e arrestato dai carabinieri che hanno anche recuperato il portafogli della vittima. In un fast food, situato all’interno di un centro commerciale nel quartiere Aurelio, i Carabinieri hanno arrestato in flagrante, 3 giovani cubani, tutti poco più che 20enni, senza fissa dimora e con precedenti, che avevano appena sottratto il portafogli dallo zaino, di un romano. La scorsa notte, i carabinieri in transito in piazza di Santa Maria in Trastevere, hanno bloccato un cittadino peruviano di 26 anni, inseguito da un cameriere di un locale situato a pochi passi. I militari hanno così scoperto che il giovane si era introdotto nel locale ed aveva sottratto la borsa, appoggiata alla sedia, di una turista belga intenta a cenare con degli amici ma era stato poi notato dal dipendente che lo ha rincorso. (segue) (Rer)