Roma: furti e borseggi in bar, ristoranti e sui mezzi pubblici, arrestate 17 persone (3)

- Tre donne romene, di 32, 44 e 52 anni, senza fissa dimora e già note, sono state arrestate dai carabinieri subito dopo aver sottratto il cellulare dalla tasca del giubbotto, di una turista straniera, intenta a provare alcuni capi di abbigliamento in un negozio di via del Corso. Una donna romana, che era invece seduta nei tavolini esterni di un ristorante di vai Lombardia, è stata vittima del furto del cellulare ad opera di due cittadini algerini di 24 e 30 anni, già con precedenti, bloccati in flagranza subito dopo il furto. Infine in via In Arcione, in pieno centro storico, i Carabinieri hanno arrestato un cittadino cubano di 28 anni, con precedenti e senza fissa dimora che ha sottratto il portafogli ad una turista mentre stava camminando con il fidanzato. L'uomo è stato inseguito dal fidanzato della vittima che lo ha bloccato ma è stato subito raggiunto da una pattuglia dei carabinieri del Reparto Presidenza della Repubblica. Tutte le vittime hanno presentato regolare denuncia querela e gli arresti sono stati tutti convalidati. (Rer)