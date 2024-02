Francia: Le Maire questa sera annuncerà un taglio delle stime di crescita per il 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro delle Finanze francese Bruno Le Maire annuncerà una revisione al ribasso delle stime di crescita per il 2024 in un'intervista all'emittente televisiva “Tf1” che andrà in onda questa sera. Lo riferiscono i media francesi. Secondo le fonti citate, a causa del rallentamento della crescita alla fine del 2023 e delle prospettive deboli per la prima metà di quest’anno, il governo dovrebbe abbassare le previsioni di crescita del Pil pari all’1,4 per cento per l’intero anno e annunciare nuovi tagli alla spesa pubblica. Il quotidiano “La Tribune” riporta che le previsioni per il 2024 saranno ridotte circa all'1 per cento e che Le Maire annuncerà tagli di spesa per 20 miliardi di euro in due anni. Secondo “Le Figaro”, invece, il ministro abbasserà la previsione allo 0,9 per cento e annuncerà un piano di risparmio di 10 miliardi di euro. (Frp)