Governo: Iannone (Fd'I), in Campania sembra che il presidente sia Tomas Milian

- “Il frasario e l’atteggiamento di De Luca sono degni del celebre personaggio interpretato da Tomas Milian. Una volgarità istituzionale senza precedenti è quella che abbiamo visto sfilare a Roma. A fargli da spalla non poteva mancare Bombolo, che riconosciamo nel presidente regionale dell’Anci Campania, che ha spalleggiato questa gazzarra oscena con tanto di gonfalone dell’Associazione dei comuni. Il presidente nazionale dell’Anci continua a tacere come se nulla fosse accaduto e così l’Associazione perde ogni residua credibilità istituzionale”. Lo ha dichiarato il senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, commissario regionale del partito in Campania, intervenendo al Congresso di Fratelli d’Italia a Napoli città.(Rin)