Spagna: incendio in casa di riposo a Madrid, due anziane morte e una in condizioni critiche

- Un incendio in una casa di riposo nel quartiere Aravaca di Madrid ha causato la morte di due donne, mentre una terza è in condizioni critiche. Secondo quanto riferito dall'emittente radiofonica "Cope", altre dieci persone sono rimaste leggermente ferite. L'incendio è divampato nelle prime ore di oggi in una delle stanze al primo piano e il fumo si è diffuso a quello superiore. Sul posto si sono recati i vigili del fuoco per facilitare le operazioni di evacuazione. La struttura ospita complessivamente 39 ospiti. Le due vittime avevano 80 anni e sono morte per inalazione di fumo e varie ustioni sul corpo. La Polizia nazionale sta indagando sulle cause del rogo che restano, al momento, ignote. (Spm)