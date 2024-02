Export: Zoppas (Ice), nel 2023 valore si è confermato 626 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il valore dell’export Made in Italy nel 2023 “si è confermato 626 miliardi di euro, esattamente come l’anno precedente quindi non c’è stato un aumento né un calo”. Lo ha affermato Matteo Zoppas, presidente di Ice, intervenendo all’inaugurazione di Micam, il salone internazionale delle calzature e di altre fiere concomitanti, a Fieramilano Rho. Il 2023 “era partito con uno sprint importante a doppia cifra, quasi strano post pandemia e con i conflitti bellici”, e quindi “ci si poteva aspettare ritorno di fiamma”. Per Zoppas, è importante non “fermarsi a un rallentamento, ma bisogna capire cosa succederà nei prossimi mesi”, perché l’economia “è dettata anche da valori macroeconomici importanti, come la fiducia dei consumatori, particolarmente attenta agli appuntamenti elettorali, ma anche ai tassi d'interesse che abbiamo visto costituiscono dei cicli che bisogna capire come verranno corretti”. “Oggi - ha concluso il presidente di Ice - abbiamo un panorama economico incerto: la Germania sta rallentando in maniera importante e tante nazioni stanno rallentando nella domanda dei nostri prodotti, ma sappiamo anche che l’export costituisce quasi un terzo del nostro Pil”, ha concluso Zoppas. (Rem)