Ucraina: generale Tarnavskyi, in offensiva ad Avdiivka russi hanno perso 47 mila militari

- In soli quattro mesi di offensiva ad Avdiivka, città ucraina nella regione sud orientale di Donetsk, il nemico ha perso più di 47 mila militari. Lo ha detto su Telegram il comandante del gruppo strategico-operativo "Tavria" Oleksandr Tarnavskyi. "Nella direzione di Avdiivka, con il loro coraggio, resistenza ed eroismo, i difensori ucraini hanno inflitto enormi perdite al nemico e distrutto una significativa quota di occupanti russi, che loro intendevano utilizzare in altre aree del fronte per azioni offensive", ha scritto Tarnavskyi. Secondo i dati forniti dall'ufficiale militare ucraino, le perdite russe ammontano a: 47.186 persone; 364 carri armati; 248 sistemi di artiglieria; 748 veicoli corazzati da combattimento; e cinque aerei. (Kiu)