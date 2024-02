Milano: Monguzzi, siamo in una camera a gas, correggere misure Comune

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo in una camera a gas. La situazione peggiora. Il Comune neanche informa. Il pm2.5 è più di 10 volte oltre la soglia di allarme dell'Oms. A Milano ogni anno muoiono 1600 persone per le polveri sottili e 1300 per gli ossidi di azoto. È purtroppo la prova che le misure del Comune non funzionano. Vanno corrette". Lo scrive sul suo profilo Facebook Carlo Monguzzi, consigliere comunale dei Verdi. "Ma è dovere sacro delle istituzioni informare i cittadini e dare le indicazioni sanitarie (ad esempio di non fare attività all'aperto). Ps. evitiamo la corbelleria, come fa l'assessora all'ambiente, di chiedere alla regione di anticipare le misure di emergenza, cioè di bloccare i diesel euro 4, che a Milano sono fermi da anni" conclude. (Com)