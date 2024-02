Riforme: Renzi, discussione su terzo mandato è su rapporti forza Meloni-Salvini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Matteo Salvini “sta facendo questa battaglia per il terzo mandato, ma in realtà Meloni vuole mettere le mani sul Veneto e mandare a casa Zaia. Quindi, la discussione che si sta svolgendo oggi a Roma non è una discussione sul terzo mandato, ma sui rapporti di forza tra Meloni e Salvini. Non escludo che dopo le Europee possano anche litigare”. Lo ha detto il leader di Italia viva, Matteo Renzi, a margine della presentazione, a Venezia, del suo libro “Palla al centro”.(Rin)