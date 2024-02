Medio Oriente: Borrell, serve unità nell'Ue per sostenere soluzione due Stati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Serve unità nell'Ue per sostenere la soluzione dei due Stati, uno israeliano e uno palestinese. Lo ha detto l'Alto rappresentante dell'Ue per la politica estera e di sicurezza Josep Borrel intervenendo ai lavori della Conferenza di Monaco sulla sicurezza. “C'è uno spazio per l'Ue di sostenere la soluzione a due Stati ma dobbiamo essere più uniti, come accaduto con l'Ucraina”, ha aggiunto l'Alto rappresentante. “Dobbiamo avere gli Usa coinvolti, ma dobbiamo anche sostenere le iniziative dei Paesi arabi”, ha detto Borrell.(Res)