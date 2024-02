Autonomia: Renzi, quella disegnata da Calderoli è una barzelletta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'Autonomia disegnata da Calderoli è una barzelletta". Lo ha detto il leader di Italia viva, Matteo Renzi, a margine della presentazione, a Venezia, del suo libro "Palla al centro". "La vera Autonomia - ha aggiunto l'ex premier - è rendere i sindaci, i presidenti di Regione, gli amministratori liberi dalla burocrazia: questa è l'unica forma di Autonomia che serve davvero e, poi, certo, spendere sul territorio i soldi della tasse. Ma Meloni e Salvini hanno fatto una accordo soltanto a parole sull'Autonomia. Vedrete che prima delle elezioni Europee smetteranno di parlarne per paura di perdere voti al Sud: questa non è una riforma costituzionale, è una presa in giro dei cittadini, a cominciare da quelli veneti". (Rin)