Ue: Borrell, aumentare investimenti in difesa, lunedì lanceremo missione nel Mar Rosso

- C'è stato un lungo periodo di “silenzioso disarmo” in Europa: ora sta crescendo, in un anno c'è stata una crescita del 40 per cento “ma non basta”. Lo ha detto l'Alto rappresentante dell'Ue per la politica estera e di sicurezza Josep Borrel intervenendo ai lavori della Conferenza di Monaco sulla sicurezza. “Se non saremo in grado di recitare un ruolo geopolitico nel campo della difesa, non saremo in grado di garantire la nostra difesa”, ha detto l'Alto rappresentante. "Durante il mio mandato abbiamo lanciato sette missioni civili e di sicurezza, e lunedì lanceremo la prossima, quella nel Mar Rosso", ha ricordato Borrell. (Res)