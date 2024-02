Libia: il governo dell’est dichiara l’inviato Onu “persona non grata”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nuovo avvitamento della crisi politica in Libia. L’inviato delle Nazioni Unite, Abdoulaye Bathily, è stato dichiarato "persona non grata” dal cosiddetto Governo di stabilità nazionale (Gsn), l'esecutivo basato nell’est del Paese non riconosciuto dalla Comunità internazionale. Lo ha dichiarato il primo ministro designato dal Parlamento, Osama Hammad, in un discorso tenuto ieri nella città di Derna, colpita a settembre da inondazioni che hanno causato vaste distruzioni e migliaia di morti, in occasione del tredicesimo anniversario della Rivoluzione del 17 febbraio che nel 2011 rovesciò il regime Muammar Gheddafi. Hammad ha parlato attraverso la pagina Facebook del Gsn della “incapacità” della Missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil) nel sostenere qualsiasi iniziativa per porre fine alla divisione nel Paese nordafricano. (segue) (Lit)