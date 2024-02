Libia: il governo dell’est dichiara l’inviato Onu “persona non grata” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier del governo parallelo definito il ruolo dell'inviato delle Nazioni Unite un "fallimento" a causa delle sue "politiche sbagliate”, annunciando il rifiuto del suo governo di trattare con il funzionario senegalese dell’Onu, considerandolo persona non gradita in tutte le città e regioni sotto il controllo amministrativo del governo libico. “Siamo pronti a trattare con chiunque possa sostituirlo”, ha aggiunto Hammad. Il premier designato dalla Camera dei rappresentanti (il Parlamento con sede a Tobruk eletto nel 2014) ha anche sottolineato che il suo governo ha deciso di evitare le celebrazioni del 17 febbraio per preservare i fondi pubblici e in solidarietà con le popolazioni di Derna e Zliten, colpite dal ciclone subtropicale Daniel lo scorso settembre. Da tempo, in realtà, le autorità orientali hanno smesso di celebrare il 17 febbraio. “La domanda è se questo sia un tentativo di ingraziarsi i verdi da parte di Haftar”, riferisce una fonte libica ad “Agenzia Nova”. (segue) (Lit)