Libia: il governo dell’est dichiara l’inviato Onu “persona non grata” (3)

- Vale la pena ricordare che dal 2022 la Libia è divisa in due coalizione politiche e militari rivali: da una parte c’è il Governo di unità nazionale con sede a Tripoli del premier Abdulhamid Dabaiba, riconosciuto dalla comunità internazionale e appoggiato soprattutto dalla Turchia, che ieri ha celebrato la rivoluzione del 17 febbraio con una grande festa in Piazza dei Martiri (l'ex Piazza Verde di gheddafiana memoria); dall’altra il cosiddetto Governo di stabilità nazionale guidato da Hammad, primo ministro designato dalla Camera dei rappresentanti, di fatto un esecutivo parallelo con sede a Bengasi manovrato dal generale Khalifa Haftar, comandante in capo dell’autoproclamato Esercito nazionale libico (Enl), sostenuto a sua volta dalla Russia. Il fragile equilibrio in vigore nel Paese nordafricano è basato su un implicito accordo tra due potenti famiglie – i Dabaiba e gli Haftar – con un crescente ruolo dei “verdi” (vale a dire gli ex gheddafiani) nei gangli dello Stato profondo. (segue) (Lit)