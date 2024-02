Libia: il governo dell’est dichiara l’inviato Onu “persona non grata” (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un’intervista all’emittente televisiva di proprietà saudita “Al Hadath”, Bathily è tornato sulla disputa tra i governi Dabaiba e Hammad: “Non esiste alcuna istituzione che goda di legittimità in Libia. L’unica soluzione è formare un nuovo governo unificato”. L’inviato dell’Onu ha poi criticato i “leader libici in carica”, incluso quindi il premier di Tripoli Dabaiba, che a suo modo di vedere “non sono riusciti a rispondere alle aspirazioni del popolo libico”, aggiungendo: “È un peccato che coloro che guidano la Libia oggi si aggrappino alle loro posizioni e traggano vantaggio dalla situazione attuale a scapito del popolo libico”. (Lit)