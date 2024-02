Ue: Borrell, più che un commissario per la difesa servono investimenti nell'industria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La difesa è una competenza esclusiva degli Stati membri dell'Ue: "penso che la cosa migliore siano più decisioni in termini di industria europea della difesa", che è una competenza che spetta alla Commissione. Lo ha detto l'Alto rappresentante dell'Ue per la politica estera e di sicurezza Josep Borrell intervenendo ai lavori della Conferenza di Monaco sulla sicurezza commentando la proposta della presidente della Commissione europea di costituire un commissario Ue per la Difesa. “Dobbiamo prestare più attenzione alla questione dell'industria della difesa. Ma non dobbiamo confondere le parole: l'industria della difesa è una questione che spetta alla Commissione europea, mentre parlare di difesa è contro i trattati”, ha aggiunto Borrell.(Res)