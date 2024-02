Autonomia: Nevi, grazie a FI tutti i cittadini avranno lo stesso trattamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Autonomia differenziata "è stata profondamente modificata in Parlamento, grazie anche agli emendamenti di Forza Italia per assicurare che tutti gli italiani abbiano Livelli minimi di prestazione. Senza quelli non si può fare l'Autonomia differenziata. Gli emendamenti approvati permetteranno a tutti i cittadini lo stesso trattamento, cosa che oggi non avviene. Quando sarà assicurato questo, le Regioni potranno chiedere maggiore autonomia". Lo ha dichiarato l'onorevole Raffaele Nevi, portavoce di Forza Italia, ospite ad "Omnibus", su La7. (segue) (Rin)