Autonomia: Nevi, grazie a FI tutti i cittadini avranno lo stesso trattamento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Anche sulle Zone economiche speciali abbiamo fatto ordine - ha continuato il parlamentare -, prevedendone una che funzioni per tutti. C'è stata in passato una proliferazione di poltrone - e la sinistra è maestra in questa attività - che ha generato una moltiplicazione della spesa e l'impossibilità di investire i soldi. Troppa burocrazia non permette l'utilizzo delle risorse. Abbiamo rimodulato il Pnrr affinché le risorse non vadano vanificate e la sinistra continua a dire bugie sul tema. Ma una bugia ripetuta dieci volte non diventa una verità. Soprattutto il Sud deve avere la possibilità di spendere questa grande occasione che si chiama Piano nazionale di ripresa e resilienza". (Rin)