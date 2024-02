Ue: Borrell, gli Stati membri devono capire che uniti siamo più forti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati membri dell'Ue devono continuare a lavorare insieme: “insieme saremo più forti, disuniti saremo più deboli”. Lo ha detto l'Alto rappresentante dell'Ue per la politica estera e di sicurezza Josep Borrel intervenendo ai lavori della Conferenza di Monaco sulla sicurezza. “Siamo in una situazione che richiede un approccio diverso: abbiamo avuto sinora un sacco di strategie, ma non abbiamo agito abbastanza”, ha detto l'Alto rappresentante. (Res)