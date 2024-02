Legge Bilancio: Nevi (FI), costruttivo confronto politico fin da ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla manovra, "al di là della propaganda politica, credo che ci sia stata una discussione molto ampia a partire dal mese di ottobre, durante il quale siamo partiti parlando dei macro temi della manovra: pensioni, cuneo fiscale, sanità, contratti, tasse. È stato un confronto costruttivo diverso dalla discussione extraparlamentare che c'è stata sulle bozze che sono circolate. Quando la manovra è arrivata in Parlamento le macro scelte erano già prese, e abbiamo lavorato sui dettagli anche attraverso l'attività emendativa. L'inflazione, i tassi di interesse, le guerre e le risorse esigue non hanno permesso al Parlamento molto margine". Lo ha dichiarato, in merito alla legge di Bilancio, l'onorevole Raffaele Nevi, portavoce di Forza Italia, ospite ad "Omnibus", su La7. (segue) (Rin)