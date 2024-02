Legge Bilancio: Nevi (FI), costruttivo confronto politico fin da ottobre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Poi, c'è un dato: il Parlamento non è stato emarginato, questa maggioranza è molto unita e compatta e governo e Parlamento non sono entità distinte - ha aggiunto il parlamentare -. Da parte nostra il confronto è quotidiano e le opposizioni, da sempre, vogliono più spazio di discussione, ma tempi e risorse erano limitati. Siamo riusciti comunque ad intervenire su questioni che la sinistra aveva lasciato in pessime condizioni, come la sanità - sottofinanziata per anni - e il rinnovo dei contratti del personale, che erano scaduti da tempo, come quelli del pubblico impiego. Abbiamo messo mano al disastro del superbonus e tagliato tasse per 16 miliardi e abbiamo lavorato per sostenere i cittadini e le fasce più deboli. Ripeto, al di là della propaganda politica, abbiamo fatto il massimo". (Rin)