Germania: sondaggio, minoranza elettori Cdu soddisfatta del livello di democrazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Solo una minoranza degli elettori dell'Unione cristiano-democratica (Cdu) è soddisfatta del livello della democrazia in Germania. Secondo un recente studio commissionato dalla Fondazione Konrad Adenauer, vicina alla (Cdu), e riportato dal quotidiano “Tagesspiegel”, il 39 per cento degli intervistati ha espresso la propria insoddisfazione. Nel dicembre 2022 gli elettori del centrodestra tedesco erano quindi soddisfatti per il livello della democrazia al 61 per cento, mentre a giugno del 2023 questo livello è calato al 53 per cento. L’insoddisfazione per la democrazia è maggiore solo tra i non elettori e i sostenitori di Alternativa per la Germania, espressione della destra radicale tedesca. Nel complesso, la soddisfazione nei confronti sulla tenuta della democrazia è leggermente in calo. Solo un tedesco su tre (36 per cento) esprime soddisfazione, un dato che a giugno del 2023 era pari al 38 per cento, mentre a dicembre del 2022 tale dato si attestava al 52 per cento. Tra la fine di novembre e l'inizio di dicembre sono stati intervistati per lo studio 1.543 cittadini tedeschi aventi diritto di voto.(Geb)