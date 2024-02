Navalnyj: Iv Roma, subito mozione in Campidoglio per intitolargli via Gaeta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma "non può tacere di fronte al barbaro assassinio di Alexey Navalnyj, il più coraggioso ed eroico avversario di Putin. Per questo, lunedì mattina, presenteremo una mozione urgente per intitolare a Navalny via Gaeta, dove si trova l'ambasciata russa". Lo dichiarano in una nota i consiglieri capitolini di Italia viva, Valerio Casini e Francesca Leoncini, e il presidente di Italia viva Roma, Marco Cappa. "Chiediamo e auspichiamo che la nostra mozione sia approvata all'unanimità da tutte le forze politiche con cui ci ritroveremo lunedì pomeriggio in piazza in Campidoglio", concludono. (Com)