Spagna: aperte le urne per le elezioni regionali in Galizia, popolari favoriti

- Sono 2.693.624 i cittadini della Galizia, in Spagna, chiamati oggi a votare per le elezioni regionali. Quasi mezzo milione di persone (476.514) risiedono all'estero, mentre 2.217.110 vivono nel territorio della regione. Favorito in questa tornata elettorale è il Partito popolare, all'opposizione al governo di Madrid, che aspira a riconfermare la maggioranza assoluta ottenuta nelle precedenti elezioni del 2020. Seguono poi il Blocco nazionalista galiziano e il Partito socialista operaio spagnolo. A partire dalle ore 20, quando chiuderanno le urne, inizierà lo spoglio delle schede e saranno pubblicati i primi exit poll.(Spm)