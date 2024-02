Navalnyj: Bonetti (Azione-Per), adesione partiti a fiaccolata segnale importante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'adesione di tutti i partiti alla proposta di Carlo Calenda per onorare Navalnyj è un segnale importante per il nostro Paese. L'Italia unita sceglie di stare dalla parte della libertà e della democrazia. Ci vediamo lunedì alle 18:30, a Roma, in piazza del Campidoglio". Lo scrive su X (ex Twitter) la vicecapogruppo di Azione-Per-Renew Europe alla Camera, Elena Bonetti, in merito alla fiaccolata in programma domani. (Rin)