Energia: Di Foggia (Terna), rete più digitale e interconnessa per accelerare transizione

- Investire sulle reti snellendo le procedure, continuare nello sviluppo delle rinnovabili e e degli accumuli, procedere con le grandi infrastrutture elettriche a servizio del Paese. Sono questi i principali obiettivi di Terna, spiegati dall’Amministratore delegato e direttore generale Giuseppina Di Foggia, in un’intervista al “Corriere della Sera”. “Stiamo accelerando: da 1 Gw nel 2021, 3 Gw nel 2022, lo scorso anno in Italia – ha precisato – le nuove installazioni si sono attestate a circa 6 Gw. Al 31 dicembre 2023, le richieste di connessione alla rete superavano i 328 Gw”. Per sostenere la crescita delle rinnovabili, ha aggiunto Di Foggia, “servono infrastrutture. E tempi stretti per realizzarle. L’anno scorso per noi è stato importantissimo per il numero di autorizzazioni ottenute: 23 opere per un totale di tre miliardi di euro di investimenti, fra cui, ad esempio, il ramo ovest del Tyrrhenian Link e alcuni interventi per la nuova rete elettrica per le Olimpiadi Milano-Cortina 2026”. (segue) (Rin)