Energia: Di Foggia (Terna), rete più digitale e interconnessa per accelerare transizione (2)

- Questa accelerazione è stata ottenuta “sicuramente grazie agli ottimali rapporti con Mase e Arera ma anche con le istituzioni comunitarie e locali. In questo senso Terna a livello europeo è considerata una best practice”, ha sottolineato l’Ad. Terna avrà un ruolo importante anche nell’ambito del recente Dl energia: “Realizzeremo un portale digitale che garantirà una programmazione efficiente e coordinata delle infrastrutture di rete, degli impianti rinnovabili e dei sistemi di accumulo. Potranno accedervi il Mase, il Mic, Arera, tutte le Regioni e le Province Autonome”, ha spiegato Di Foggia. Guardando all’estero, Terna sta sviluppando un’opera rientrata nel Piano Mattei per l’Africa, Elmed, “il primo collegamento diretto tra Europa e l’Africa, attraverso la Tunisia, 200 km a una profondità di 800 metri”. Digitalizzazione e tecnologia saranno protagonisti per la rete del futuro: “Terna è avanti ai competitor anche nella manutenzione predittiva. Stiamo lavorando a progetti innovativi come la creazione del digital twin dei cantieri”, ha concluso. (Rin)