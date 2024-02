Roma: sorprese con 55 chili di droga in casa, arrestate due donne in zona Trullo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono state sorprese con 55 chili di droga in un appartamento in zona Trullo, a Roma. Per questo, gli agenti del distretto Tor Carbone della polizia di Stato hanno ammanettato due donne italiane di 26 e 24 anni con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I poliziotti, a seguito di serrate indagini, hanno appurato che un ingente quantitativo di sostanza stupefacente era stato depositato in uno stabile in zona Trullo. In uno degli appartamenti dello stabile, gli investigatori hanno trovato due donne. Una delle due era dimorante nell'abitazione, mentre l’altra non ha saputo giustificare la sua presenza nell’appartamento. A seguito di una perquisizione, gli investigatori hanno trovato 53,5 chili di hashish all’interno di in due borsoni trovati nel soggiorno, e ulteriori 1,5 chili di marijuana contenuti in un altro borsone trovato nella camera da letto. La droga e il materiale per il confezionamento sono stati sequestrati, e le due donne sono state arrestate.(Rer)