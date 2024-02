Francia: in fiamme magazzino nell'Aveyron, bruciate 900 tonnellate di litio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un magazzino di 3 mila metri quadrati è stato devastato dalle fiamme ieri nel dipartimento francese dell'Aveyron, in Occitania, dove erano stoccate 900 tonnellate di litio. Questa mattina fuoriesce ancora del fumo nero dall'impianto, situato nella cittadina di Viviez, dopo l'incendio divampato ieri in un magazzino ubicato nel sito industriale di Snam, società di lavorazione dei metalli francese (solo omonima della compagnia italiana). Mentre erano in attesa di essere riciclate, sono bruciate quasi 900 tonnellate di batterie al litio stoccate nel magazzino. Dopo l'intervento dei vigili del fuoco nella notte, l'incendio è stato domato ma non ancora completamente estinto. (Frp)