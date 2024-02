Meteo Milano: le previsioni per domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso fino al termine del pomeriggio, seguirà un rapido e diffuso aumento delle nubi. Precipitazioni molto deboli sotto forma di nevischio sui settori alpini confinali. Non escluso tra mattina e pomeriggio qualche isolato piovasco sulla bassa pianura orientale. Temperature in lieve aumento sulla pianura e in calo sulle Alpi. Valori minimi in pianura intorno a 5 °C, massimi intorno a 15 °C ma con possibili punte fino a 18 °C. (Rem)