Gaza: premier Anp Shtayyeh, Israele vuole cacciarci dalla Striscia

- "C'è un piano di Israele per cacciare i palestinesi da Gaza: noi e l'Egitto stiamo facendo il possibile per evitarlo". Lo ha detto il primo ministro dell'Autorità nazionale palestinese Mohammad Shtayyeh intervenendo ai lavori della Conferenza di Monaco sulla sicurezza. “La situazione è molto seria e Israele è pienamente responsabile per le atrocità che stanno avvenendo a Gaza”, ha detto Shtayyeh. “Dobbiamo impedire che questa spirale di violenza prosegua. È il tempo di trovare delle soluzioni, non di parlare di processi. Siamo stanchi di parlare di processi, dobbiamo parlare del riconoscimento dello Stato palestinese”, ha proseguito il premier dell'Anp.(Res)