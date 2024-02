Europee: Moratti, io candidata? Sono molto concentrata su lavoro Consulta FI

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Io in questo momento sono molto concentrata sul lavoro che sto facendo come Consulta nazionale di Forza Italia". Lo ha detto a “Il caffè della domenica”, su Radio 24, in merito ad una sua eventuale candidatura alle prossime elezioni Europee, la presidente della Consulta della segreteria nazionale di Forza Italia, Letizia Moratti. "Abbiamo presentato al segretario Tajani un documento riferito a 12 aree tematiche, dalla macroeconomia all’ambiente, dall’energia alla ricerca fino all’Intelligenza artificiale - ha proseguito Moratti -. Un documento elaborato con esperti illustri di settori accademici, imprenditoriali, rappresentanti di associazioni. Credo che questo sia un modo corretto di fare politica, una politica che ascolta, che si confronta e che offre soluzioni concrete. Io sono concentrata su questo lavoro - ha concluso Moratti -, che come ha già detto il segretario Tajani è importante anche in vista del Congresso di Forza Italia". (Rin)