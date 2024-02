Roma: incidente stradale sulla Colombo, ferito motociclista 20enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un motociclista di 20 anni è rimasto ferito a seguito di un incidente stradale avvenuto in viale Cristoforo Colombo, a Roma. È successo ieri pomeriggio, intorno alle ore 17, quando una moto e un’auto si sono scontrate all’altezza di via Canale della Lingua. A seguito dell’impatto la moto, sulla quale viaggiava il 20enne, ha preso fuoco. Sul posto sono intervenuti gli agenti del gruppo Mare della polizia locale. Il 20enne è stato trasportato all’ospedale Grassi di Ostia per le ferite riportate, ma al momento non risulta in gravi condizioni. Il conducente dell’auto, un uomo di 23 anni, non ha riportato ferite.(Rer)