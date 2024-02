Anp: premier Shtayyeh, il 26 febbraio fazioni palestinesi invitate in Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia ha invitato le fazioni palestinesi a incontrarsi a Mosca il 26 febbraio. Lo ha detto il primo ministro dell’Autorità nazionale palestinese, Mohammad Shtayyeh, alla Conferenza di Monaco sulla sicurezza. "La Russia ha invitato tutte le fazioni palestinesi che si incontreranno il 26 di questo mese a Mosca. Vedremo se Hamas sarà pronto a scendere in campo con noi", ha detto Shtayyeh. "Siamo pronti a impegnarci. Se Hamas non lo sarà allora si tratterà di una storia diversa. Abbiamo bisogno di un'unità palestinese", ha detto Shtayyeh, aggiungendo che per far parte di quell'unità Hamas deve soddisfare determinati prerequisiti. (Res)