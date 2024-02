Covid: Moratti (FI), giudizio a posteriori su governi Conte e Draghi è ingiusto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Penso che un giudizio a posteriori rispetto all’operato portato avanti dal governo Conte e da quello Draghi sia ingiusto. L’Italia si è trovata a fronteggiare, come primo Paese occidentale, una pandemia assolutamente sconosciuta: mi sembra davvero ingeneroso". Lo ha detto a "Il caffè della domenica", su Radio 24, a proposito del via libera all'istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione del Covid-19, la presidente della Consulta della segreteria nazionale di Forza Italia, Letizia Moratti. "Personalmente ho lavorato con l'allora ministro Speranza e so l'impegno che ha messo nel cercare di arginare una situazione che era purtroppo fuori controllo", ha concluso Moratti. (Rin)