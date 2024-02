Passaporti: Benzoni (Azione), tempi ancora biblici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul caos passaporti non siamo ad un buon punto. "Dopo un anno la situazione non è positiva, soprattutto nelle grandi città". Lo ha detto il deputato di Azione, Fabrizio Benzoni, a "Superpartes" su Canale 5. "Il sistema si inceppa perché la domanda è troppo alta rispetto alla capacità delle Questure di emettere il documento. Dal form che abbiamo lanciato online abbiamo raccolto centinaia di segnalazioni: cittadini e aziende che hanno difficoltà e danni economici a causa dei tempi biblici per ottenere il passaporto", ha aggiunto. (Rin)