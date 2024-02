Cisgiordania: forze di Israele sparano “per errore” a coloni, nessuna vittima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esercito israeliano ha aperto il fuoco contro tre individui mascherati che stavano lanciando pietre in Cisgiordania, presumendo che fossero palestinesi; successivamente è emerso che in realtà si trattava di coloni. L'insolito episodio è stato riportato dal quotidiano "Israel Hayom", e non ci sono state vittime. L’evento si colloca in un contesto di crescente tensione, seguendo altri episodi di violenza in Cisgiordania, specialmente nell'area di Gush Etzion. Si tratta di un insediamento di comunità ebraiche situato nei Monti della Giudea, a sud di Gerusalemme e Betlemme, dove ieri si è verificato un prolungato scambio reciproco di lancio di pietre tra coloni ebrei e palestinesi.(Res)