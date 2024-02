Roma: rissa in un bar a San Lorenzo, denunciate 4 persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una lite scoppiata per futili motivi è degenerata in una violenta rissa nel quartiere San Lorenzo di Roma. Per questo, quattro uomini sono stati denunciati. È successo ieri sera, quando i quattro, mentre erano seduti ai tavolini di un bar in largo degli Osci, hanno iniziato a discutere per futili motivi. Il diverbio, probabilmente amplificato dal consumo di alcol, è presto degenerato in una rissa. Alcune persone che hanno assistito alla scena hanno allertato una pattuglia dei carabinieri in transito. I militari della stazione San Lorenzo hanno quindi fermato e identificato i quattro uomini, di nazionalità turca e di età compresa tra i 19 e 37 anni, che non hanno riportato ferite. I quattro sono quindi stati arrestati per rissa ed è stata inviata una informativa all’autorità giudiziaria.(Rer)