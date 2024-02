Business news: Thailandia pianifica investimenti pubblico-privato per 33 miliardi di dollari fino al 2027

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Thailandia pianifica progetti di investimento pubblico-privato per un valore complessivo di 1.190 miliardi di baht (33 miliardi di dollari) per il periodo 2020-2027. Lo ha reso noto il governo di quel Paese del Sud-est asiatico, aggiornando le stime formulate in precedenza. Il comitato per i partenariati pubblico-privato ha approvato anche un investimenti di circa 18,4 miliardi di baht per lo sviluppo del porto di Laem Chabang nella provincia orientale di Chonburi. Per quest'anno il ministero delle Finanze thailandese prevede una crescita del Pil pari al 2,8 per cento, dopo l'1,8 per cento stimato nel 2023: entrambi i dati rappresentano significative correzioni al ribasso rispetto alle proiezioni precedenti. (Fim)