Business news: Cina, banche statali intensificano sostegno ad aziende per completare progetti immobiliari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cinque banche statali della Cina sono state ritenute idonee a fornire prestiti a più di 8.200 progetti residenziali, nell'ambito del meccanismo della "lista bianca" con cui il governo punta ad alleviare la crisi del comparto immobiliare. Lo riporta il sito di notizie "Channel News Asia", ricordando che tale meccanismo è stato utilizzato a partire dal 26 gennaio dalle amministrazioni cittadine per raccomandare alle banche progetti idonei a ricevere sostegno finanziario. I prestiti concessi nell'ambito delle liste bianche possono tuttavia essere utilizzati solo per garantire il completamento dei progetti immobiliari approvati e non per ripagare gli eventuali debiti accumulati dalle società. Nell'ambito dell'iniziativa, le banche statali hanno già approvato alcuni finanziamenti. Alla Postal Savings Bank of China, ad esempio, sono stati assegnati progetti con un fabbisogno finanziario di 792,5 milioni di dollari, mentre l'Industrial and Commercial Bank of China, l'Agricultural Bank of China e la China Construction Bank hanno ricevuto più di duemila richieste di finanziamento ciascuna. A inizio settimana, inoltre, la Bank of China ha approvato 75 progetti dal valore di quasi sei miliardi di dollari. (Cip)