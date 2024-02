Thailandia: l'ex primo ministro Thaksin Shinawatra lascia l'ospedale militare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex primo ministro della Thailandia, Thaksin Shinawatra, ha lasciato l'ospedale militare dove era detenuto dal 22 agosto 2023, giorno in cui era tornato dopo un auto-esilio di 15 anni. Lo riferiscono i media locali. Nella giornata di sabato, l'attuale primo ministro, Srettha Thavisin, aveva confermato che Shinawatra sarebbe stato scarcerato oggi, perché inserito nella lista di 930 detenuti che versano in condizioni di salute gravi o di età superiore a 70 anni: a questi viene infatti concessa la scarcerazione anticipata esattamente alla scadenza dei sei mesi. L’ex premier, 74 anni, è stato condannato per tre diversi casi riguardanti abusi si potere e illeciti finanziari, accuse che ha sempre denunciato come parte di una persecuzione politica da parte dei suoi avversari. L'ex premier, che aveva lasciato la Thailandia a seguito della deposizione del suo governo da parte delle forze armate, era stato accolto al rientro nel Paese da centinaia di sostenitori. (Fim)